¿'Albertano' confirma que Bigorra sí vendió información de su vida privada?

Ciudad de México.- Recientemente se conoció la dura realidad que enfrenta el actor Ariel Miramontes, mejor conocido como Albertano, y se rumoró que la información habría sido revelada por nadie más ni nadie menos que Raquel Bigorra.

La cubana habría vuelto a sus andadas y habría hecho lo mismo que con su compadre, Daniel Bisogno, de quien ventiló su situación matrimonial.

Ante esto, la prensa no dudó en cuestionar a Albertano sobre si la traición de Bigorra era verdad.

Trascendió que Ariel enfrentó una dura demanda legal con la madre de sus hijos, sin embargo, el famoso lo desmintió.

No quiero hacer ningún comentario al respecto de eso justamente porque creo que es muy poco prudente, es muy triste que algunos medios no tengan escrúpulos para herir la moral incluso de niños menores de edad y estamos hablando de niños de siete y seis años”, dijo el comediante.

No puedes hacer nada porque no hay manera de parar una situación como esa, entonces yo lo único que les puedo decir es que todo lo que se publicó ahí son mentiras y no voy a hablar más”, señaló.