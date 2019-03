Alcohol y actuar sin pensar: Jordyn Woods habla de deslíz con ex de Khloé

Estados Unidos.- Jordyn Woods tuvo la oportunidad de ofrecer su versión de la historia y aclarar puntualmente qué fue lo que pasó durante la noche en la que su relación con las Kardashian-Jenner se vino abajo y en la que comenzó su pesadilla mediática.

Como se había revelado esta semana, quien fuera la mejor amiga de Kylie Jenner asistió al programa de Jada Pinkett Smith, Red Talk Table, para dar su perspectiva sobre el escándalo de infidelidad que la ha llevado a estar en el centro de la polémica: su desliz con Tristan Thompson, exnovio de Khloé Kardashian.

Después de hablar por videollamada con Will Smith, a quien se refiere cariñosamente como tío, y de que el programa diera cuenta con algunas fotografías de la cercana relación que tiene la joven con los Smith, Jordyn relató que tras una noche de diversión en un club, acudió con unas amigas a una fiesta en casa: el hogar de Thompson.

Woods asegura que Tristan no fue quien la invitó y que ni siquiera supo de primer momento a qué casa iba. Una vez ahí, en medio de los tragos y la música, comenzó a pensar que no estaba bien estar en la vivienda del exnovio de una persona que es cercana a ella. Ese considera que ese fue el inicio de su error.

Jordyn desmintió, como algunas versiones del asunto apuntaron, que ella hubiera dado un baile privado a Tristan y explicó que pudo haberse malinterpretado la forma en que ella se sentó en el brazo de la silla en la que el basquetbolista estaba sentado, pues tal posición la llevó a poner las piernas “encima” de las del ex de Khloé.

Entonces Woods relató que ella nunca estuvo sola con Tristan Thompson durante la fiesta y que tampoco nada ocurrió entre ellos, sin embargo, cuando anunció que ya se iba a su casa las cosas se complicaron.

Me besó”, confesó Jordyn Woods, además de indicar que en el beso entre ella y Tristan “no hubo pasión”, que “no estaba pensando” cuando ocurrió tal situación y que sí estaba “borracha” pero no inconsciente al término de la fiesta.

La modelo asegura que pronto se dispuso a abandonar el lugar y que una vez que se dirigía a su casa comenzó a pensar: “¿esto en realidad pasó?”.

Jordyn Woods dijo haber decidido no comentar nada de lo sucedido por la insignificancia de ello, por lo que cuando vio a Kylie y a Khloé al siguiente día permaneció en silencio. Asimismo, la examiga de Jenner aseguró que no hay nada entre ella y Thompson: "No tenemos una relación, no hay mensajes, conversaciones, no hay nada”.

Finalmente, la señalada joven expuso, arrepentida, que sí había intentado de todas las formas posibles disculparse con Khloé Kardashian, algo que indica espera aún poder hacer.

Le ofrecí tantas disculpas como pude. Y si le tengo que escribir algo, lo que sea que la haga sentir mejor, eso es lo que quiero. Pero, en el proceso, en su proceso, no puedo seguir viendo que lastimen a mi familia. Por eso es que rompí mi silencio”, expuso.