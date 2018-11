Alejandra Ávalos genera revuelo al besarse en la boca con una mujer

Ciudad de México.- Alejandra Ávalos acapara titulares tras presentar en un encuentro con medios el videoclip de Apuesta por un amor, tema que forma parte de su nuevo disco México Majestuoso.

De acuerdo con lo expresado en sus redes sociales, el sencillo es autoría de la intérprete y se roba ya los reflectores tras la exhibición de su clip.

En el video, Alejandra se besa en la boca con una mujer, escena por la que fue cuestionada durante el evento de presentación.

La cantante aseguró que esta es la primera vez que realiza una escena como esta en su carrera.

Alejandra Ávalos y la actriz que aparece en el video de Apuesta por un amor volvieron a darse un beso frente a los medios, momento que la artista compartió en redes sociales.

Por su parte, Alejandra Ávalos reiteró el interés que tiene en poder comunicarse con su amigo José José, ya que se encuentra preocupada por su salud y no le ha sido posible contactarlo por ningún medio.

Desde hace tiempo tengo ganas de saber exactamente cómo está... He buscado a través de sus colaboradores y de su familia, de sus hijos, de su exmujer, alguien que me dé una luz verde de cómo está, qué es lo que hace, cómo se siente, en fin, si alguien me puede proporcionar un teléfono, pero no lo he podido yo tener. No me lo han podido dar o no me lo han querido dar", dijo la cantante.