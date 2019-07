Alejandra Guzmán confiesa que Frida Sofía padece un trastorno mental

Ciudad de México.- La cantante, Alejandra Guzmán, mediante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, aseguró que su hija Frida Sofía padece algún trastorno mental, “al tener todo para ser feliz”.

Tiene todo para ser feliz, pero al final ella necesita amor propio”, aunque aclaró que entiende que no Frida no esté en el mejor momento, he tratado este tema con ella ante terapeutas más de ocho años”, Aseveró.

Durante el programa De Primer Mano, la rockera dijo que la patología que padece su hija es Borderline Personality, la cual “no puede hablar de ella ya que no la ha sufrido”.

Entiendo cosas de alcoholismo, de polímeros, cosa que he vivido, pero yo no te puedo hablar de una enfermedad que yo no he vivido, pero entiendo que es una enfermedad. Y lo acepto así”, agregó.