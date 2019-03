Alejandra Guzmán revela que no tiene “mucha comunicación” con su familia

Ciudad de México.- Alejandra Guzmán ha enfrentado por varios días a los cuestionamientos de la prensa luego de que trascendiera que su madre, Silvia Pinal, tuvo algunos problemas de salud, encuentros con los medios en los que ha sido inevitable que también le pregunten sobre la polémica desencadenada tras las declaraciones que hizo su hija Frida Sofía sobre Michelle Salas.

Cuando viajaba en auto a un destino, la cantante se detuvo a hablar con reporteros que le cuestionaron si ella ha tenido alguna intervención o si ha opinado luego de la controversia que involucra a su hija.

Posteriormente, la intérprete Yo te esperaba reveló que no ha visto a ninguna de sus hermanas u otro miembro de su familia y que no tiene mucha comunicación con ellos.

No tenemos mucha comunicación desgraciadamente, en estos momentos debería de ser al revés pero bueno”, confesó Alejandra, y al ser cuestionada sobre las razones de ese distanciamiento, dijo: No sé, ahorita lo que me importa más es mi mamá, lo demás no me importa".