Alejandro Fernández se molesta por la difusión del video en donde se 'droga'

Ciudad de México.- Después del concierto en Guadalajara con palabras altisonantes el cantante Alejandro Fernández explotó en contra de su equipo y los espectadores.

El intérprete de Piel de niña no pudo contenerse y dijo: “Ustedes siempre son mi dignidad, mi fe, mi tierra, mi aire ¡Son todo! Soy Jalisco, soy México, no ma…, a mí jamás me vuelvan a andar con mama…”