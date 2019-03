Alerta de spoiler: La dura escena de ‘The Walking Dead’ que se apegó al cómic

Estados Unidos.- A juzgar por los antecedentes que tiene la serie en cuanto a las críticas a su adaptación de la historia contenida en el cómic, los fans de The Walking Dead podrían encontrarse irónicamente satisfechos con el más reciente capítulo transmitido: La Calma Previa.

De acuerdo con medios especializados, el episodio, mismo que se trata de la penúltima emisión de la actual temporada, regaló a los seguidores de la narración una escena muy apegada a lo que se encuentra en la historieta de Robert Kirkman.

Según se describe, los momentos en la serie corresponden a los números 143 y 144 de The Walking Dead, y pese a que los fans pudieron disfrutar haber encontrado mayor fidelidad en el programa a su versión original, la experiencia no deja de ser agridulce para una audiencia que tal vez no esperaba semejantes pérdidas para la historia.

El capítulo presentó cómo sobrevivientes clave fueron asesinados y sus cabezas fueron colocadas en picas.

El asesinato de sobrevivientes en el cómic/Internet

Mientras en el cómic quienes mueren son la embarazada Rosita, el Rey Ezekiel y Tammy, en la serie quienes fueron condenados a la atrocidad fueron Tara, Henry, Enid y otros, lo cual ha generado un gran impacto en el público.