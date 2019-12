Alerta de spoilers: 'Palpatine' podría estar vivo por esta razón en 'Episodio IX'

Estados Unidos.- Estamos a menos de 48 horas para el estreno de Star Wars: The Rise of Skywalker, y los fans apun se siguen preguntando cómo es que el emperador Palpatine sigue vivo después de su trágico final en Episodio VI: Return of The Jedi.

En una antigua entrevista con USA Today a Ian McDiarmid (actor que interpretó a Palpatine en todas las películas de Star Wars, mencionó que George Lucas le dijo que el empreador estaba absolutamente muerto al final de Return of The Jedi.

No obstante, esto no contesta la pregunta que muchos fans tienen respecto a The Rise of Skywalker, es ahí donde McDiarmid menciona algo que le comentó Lucas.

Hubiera sido lo suficientemente inteligente como para clonarse a sí mismo", haciendo incapié sobre que Palpatine pudo haberse clonado y su escencia seguiría en esos clones.