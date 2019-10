Alessandra Rosaldo respondió si aceptaría convivir con Victoria Ruffo

Ciudad de México.- En plena promoción del reality show 'De viaje con los Derbez' Alessandra Rosaldo no pudo ocultar el nerviosismo que sintió al ser cuestionada sobre si hubiera aceptado que en este proyecto también estuvieran presentes las mamás de los hijos mayores de Eugenio Derbez.



Luego de que Jorge 'El Burro' Van Rankin le preguntara en una sección del programa Hoy qué hubiera pasado si de repente Eugenio le decía que iba a invitar a la mamá de José Eduardo, Vadhir y Aislinn Derbez, Alessandra comenzó a reírse junto a todos los presentes, e inmediatamente Eugenio dijo:

Sin embargo, ante la insistencia de 'El Burro' con un "¿lo soportarías?", Rosaldo replicó:

De entrada estamos hablando de una situación hipotética, de entrada yo creo que ellas serían las primeras en no aceptar, es una situación muy complicada, te voy a decir una cosa, he convivido con dos de las tres, pero con la que más he convivido es con la de mamá de Vadhir, ha estado con nosotros en algunas navidades.

(Me llevó) super bien, no tengo ningún problema (con ella). Con la mamá de Aislinn también he convivido, pero menos, y a Victoria no he tenido la oportunidad de convivir con ella, nos hemos saludado, nos hemos visto, pero no he tenido la oportunidad de convivir con ella”.