Alessandra muestra fotos inéditas de su compromiso con Eugenio Derbez

Ciudad de México.- El pasado lunes 3 de febrero, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo festejaron ocho años de haberse comprometido, por lo que la cantante y actriz compartió una serie de románticas e inéditas fotos del especial día.

Rosaldo y Eugenio a lo largo de varios años han mostrado ser una pareja unida y enamorada, lo que acaba de ser confirmado por la cantante con su hermoso mensaje a su esposo y padre de su hija Aitana junto a varias imágenes nunca antes vistas del día que se comprometieron.

En dicho momento el famoso comediante mostró su lado más romántico y como un príncipe cabalgó hacia su princesa y le propuso matrimonio mientras un mariachi entonaba una canción de amor.

Tras aceptar casarse, Eugenio y Alessandra montaron el precioso corcel blanco y recorrieron las calles de México sobre este, mientras que el usaba una máscara blanca.

Hoy hace ocho años que mi príncipe azul me pidió que me casara con él y aceptar su propuesta de matrimonio ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Qué hermosa es la vida contigo amor mío. Te amo con toda la fuerza de mi corazón. Gracias por seguir cabalgando a mi lado, por la bella familia que hemos formado y por construir conmigo un hogar de amor", escribió Alessandra.