Alessandra responde a los rumores de su divorcio con Eugenio Derbez

Ciudad de México.- Alessandra Rosaldo fue cuestionada por los medios mexicanos con respecto a las especulaciones que surgieron sobre su supuesto embarazo, mismas que ella desató tras realizar una publicación en redes sociales donde confesaba que su familia crecía.

¿Qué creen ��? Estoy muy emocionada por esta gran noticia #UnoMásEnLaFamilia

��❤️��❤️�� — Alessandra Rosaldo (@alexrosaldo) 5 de julio de 2018

“Pues no era lo que pensaban, exactamente la familia se amplía, somos más, pero somos nosotros a las familias, a esta comunidad mazahua, específicamente la de Sherlyn y la de Sofía, todo mundo pensó, obviamente Eugenio no pensó que estaba embarazada, pero mucha gente lo pensó, y por un lado me halaga mucho, me escriben en las redes que ya me anime”, contó la cantante.

Al respecto de su posible divorcio con Derbez, la integrante de Sentidos Opuestos explicó “¡cómo inventan!, no sé ni de qué me estás hablando, o sea que alguien comentó (que Eugenio se hizo la vasectomía), y que entonces nos enojamos y entonces me pidió el divorcio, ¡híjole! no, nada más lejano de la realidad”.

“La fábrica ahorita está cerrada, no vamos a tener más bebés, pero uno nunca sabe. Estamos felices, así como estamos, creo que somos inmensamente afortunados de tener a Aitana y no necesitamos absolutamente nada”, agregó.

Finalmente, la artista manifestó su respaldo hacia Aislinn Derbez, quien denunció a una marca de cosméticos por discriminación a la mujer.

“Cuenta al 100 por ciento con el apoyo de toda la familia y estamos con ella, respetamos su postura, desconozco todos los detalles de la situación, pero por supuesto apoyamos su postura y la de cualquier mujer”, sentenció.