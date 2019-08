Alex Córdova, joven sonorense que conquista al mundo con su lente

Ciudad de México.- México, España o Estados Unidos; artistas, modelos o en campañas de publicidad, donde sea y a quien sea, su estilo siempre está presente, cuando alguien ve una fotografía de Alex Córdova, ve a uno de los principales referentes contemporáneos en la fotogrfía mundial.

¿Cómo ha sido tu experiencia profesional?

Mi experiencia profesional ha sido muy orgánica, ya que desde el principio me enfoqué mucho en mis metas y llevé a cabo todo lo que tuve que lograr para poder desarrollarme como el artista que soy el día de hoy.

¿Qué crees que hace falta para que Sonora resalte más en la industria de la moda?

Para que el talento sonorense resalte más a nivel nacional, necesitamos que salgan de su zona de confort y se arriesguen a cosas diferentes, pero sobre todo que se les dé la oportunidad de poder desarrollar todo esto, porque sin oportunidades no podemos hacer nada. A mí la gente me dio muchas oportunidades y creyó́ en mi trabajo, por eso también pude lograr todo lo que he realizado.

¿Cómo te defines como artista?

Como alguien muy libre, mucho de mi arte tiene que ver con mi estado de ánimo. Cuando estoy de malas, mi trabajo no fluye igual y cuando estoy de buenas todo es diferente y la inspiración viene mucho de eso, aparte de que mi trabajo es muy emocional, creo que las libertades que me tomo con él, definen mucho el resultado final.

¿Cuál fue tu primer acercamiento a la industria y como decides involucrarte más en el ámbito?

Fue en Nueva York, yo estudie mi carrera ahí́. Después regresé a Sonora y ahí estuve practicando un poco con la fotografía social y local y ahí́ fue cuando quise definir un poco más mi giro laboral. Después tuve una oportunidad de salir en un programa de televisión gracias a Glenda Reina, quien fue la que me llevó a la Ciudad de México.