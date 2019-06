Alex Gou retracta su apoyo a Raquel Bigorra y ahora defiende a Bisogno

Ciudad de México.- El pleito entre Daniel Bisogno y Raquel Bigorra sigue provocando reacciones entre sus amigos y colegas, y a pesar de que hace algunos días Alejandro Gou esperaba que los conductores se reconciliaran, ahora la postura del productor cambió.

A través de las redes sociales, Gou expresó:

El mensaje de Alejandro llegó horas después de que el mismo Bisogno manifestara su descontento con la cubana por la actitud que tuvo la seguridad del lugar donde se presentó la obra A oscuras me da risa, misma que hasta hace algunas semanas protagonizaban los ahora examigos y compadres.

Nunca en la historia de Gou Producciones, hemos negado a la prensa, jamás, me extraña lo que pasó, pero no se preocupen porque no se va a repetir”, dijo el conductor durante el programa de espectáculos.