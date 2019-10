Alex Kaffie revela que Andrea Legarreta y Galilea Montijo le hacían el feo en 'Hoy'

Ciudad de México.- Hace algunos años Alex Kaffie participaba en la sección de espectáculos del programa Hoy y aunque parecía tener una gran relación con sus compañeras, ahora el periodista confesó que Galilea Montijo y Andrea Legarreta le hicieron el feo.

Durante su programa de YouTube Sin Lisonja, Kaffie señaló que tenía prohibido entrar al comedor exclusivo pues así lo ordenaron ‘Lady Roma’ (Galilea Montijo) y la esposa de Erik Rubín.

Asimismo, detalló que a solo una semana de haber ingresado al matutino de Televisa, lo cambiaron de camerino por órdenes de ambas conductoras.

A la semana esta fulana me dijo: ‘te voy a cambiar de camerino’, me arrumbó en la bodega, porque ellas temían que escuchara sus secretos”, expuso Alex.

Esa fue la primera, luego me dijeron que no podía entrar al comedor y quien me dio la orden fue Norma, ella fue la vocera villana”, añadió el periodista.