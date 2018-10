Alex Lora celebra 50 años de carrera musical y lo festejará con gran concierto

Ciudad de México.- Alex Lora, en una entrevista contó que actualmente se encuentra cumpliendo 50 años de carrera musical ininterrumpida, por lo que ofrecerá un concierto en el Palacio de los Deportes. Contará con invitados como Armando Manzanero, Javier Bátiz, C-Kan, Cirilo, La Tremenda Korte, entre otros.

Entre otras cosas se le cuestionó sobre qué opinaba del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las votaciones presidenciales, y Lora comentó que todo lo dirá el tiempo:

Esperamos que las personas que llegan al poder tengan la intención de alivianar a la raza, y no sólo alivianarse a sí mismos. El tiempo nos dirá qué es lo que vale o no la pena".

Cabe recordar que el nombre del grupo viene de Three Souls in my Mind, como se hacían llamar en sus inicios. Los seguidores se referían a ellos como El Tri, por la pronunciación de la primera palabra. Esto dotó de un nuevo significado al grupo, convirtiéndolo en un ícono de México y el rock.

En Nacimos para rodar, el nuevo disco del Tri, cuenta Alex que hay canciones sobre política, injusticias y de la marginalidad.