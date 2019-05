Alex Lora se disculpa con AMLO por la 'bromita' de su hija Celia con Adela

Ciudad de México.- Ante la polémica generada por su hija, Alex Lora fue cuestionado sobre el asunto durante su asistencia a la entrega número 15 de los Premios Trayectoria de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM). En dicha gala, el músico recibió el galardón Gran Maestro por su legado musical y medio siglo de trayectoria.

Cuando los medios de comunicación le preguntaron por la polémica de su hija, el líder del Tri defendió a Celia, pero también se disculpó con López Obrador.

Nosotros, mi esposa Chela y yo, no podemos y no tenemos el tamaño para juzgar a otras personas, mucho menos a nuestro primer mandatario. De antemano una disculpa a todos aquellos que no les haya gustado (lo que dijo Celia)", expresó el rockero.