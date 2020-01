Alexa Dellanos le responde a Alicia Machado: "Que no hable sin conocerme"

Ciudad de México.- Tras las críticas de Alicia Machado hacia la hija de Myrka Dellanos por sus cirugías la exMiss Universo se disculpó, pero Alexa Dellanos aseguró que logró hacerla sentir mal.

No es la primera vez que alguien me critica, es parte de la vida, pero cuando hablé con mamá, y me contó que quien era ella me dolió un poco, porque no me conoce. Mi mamá habló muy bien de ella, pero no me gusta que ella hable así sin conocerme", dijo Alexa.

Luego de que Machado asegurara que su comentario surgió por su preocupación debido a que padeció un cáncer de seno tras una cirugía, Alexa replicó: "yo no sentí que ella se estaba preocupando de mí, una persona que está preocupada por otra le manda un mensaje privado, lo que publicó es algo muy feo".

Lo único que me afecta es que mi mamá y mi abuela ven todo, yo adoro a mi familia y eso me duele, lo demás se me resbala, pero sí me dañó porque mi mamá habla muy bien de ella. Lo que yo me he hecho es temporal, siento mucho lo que ella pasó", añadió.

Posteriormente, agregó: "yo entiendo que a la gente le gusta hablar, ella quiso hacerme sentirme mal y lo hizo, pero no quiero pensar más. No siento que sea mi enemiga, espero que no haga más estas cosas con otra gente joven como yo".



Finalmente, la hija de Myrka quiso terminar con el mito y habló abiertamente de sus cirugías estéticas, donde aclara que se hizo "los senos dos veces", además su puso labios y expresa que siempre está en el gimnasio.