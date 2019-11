Alexander Acha, tranquilo por pelea de rating con Televisa: "No me importa"

Ciudad de México.- El cantante y músico mexicano, Alexander Acha, debutó como nuevo juez de La Academia el pasado domingo, quien se mostró sin preocupaciones por la pelea del rating que se disputará con Televisa.

La competencia por la audiencia será directamente con La Voz Kids, programa que actualmente transmite la televisora de San Ángel y que cuenta con la presencia de Carlos Rivera, Lucero y Melendi como coaches.

Yo no pienso en las comparaciones y francamente no me importa, no me da ni me quita nada. Son cuestiones de televisoras", señaló el intérprete.