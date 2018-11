Alfonso Cuarón revela un nuevo trailer de su galardonada cinta 'Roma'

Ciudad de México.- Con escasas palabras, reveladoras y conmovedoras escenas y con el poder de la música, Alfonso Cuarón ha logrado elevar aún más las expectativas por el estreno de su película Roma.

Por medio de su cuenta de Twitter, el cineasta mexicano compartió un nuevo adelanto de su obra cinematográfica, el cual reafirma la promesa de Roma de mover las emociones de sus espectadores.

El filme que recupera las memorias de Cuarón y una retrospección del México de la década de los 70, llegará a la pantalla grande de cines mexicanos seleccionados este 21 de noviembre, mientras que en la plataforma de contenido 'streaming' Netflix estará disponible hasta el 14 de diciembre.

Pese a que aún hay que esperar para el estreno de Roma, algunos ya tuvieron la oportunidad de ver el filme durante su premier en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Uno de ellos fue el actor mexicano Diego Luna, quien basado en la experiencia que le hizo vivir Roma, compartió el nuevo trailer en sus redes para invitar a todos a ver la cinta.

Vi #ROMA de @alfonsocuaron en Morelia y la película me ha acompañado desde entonces. Me ha hecho replantearme mis más cercanas y profundas historias de amor. Me confrontó con mi indiferencia. Obliga a desempolvar los recuerdos, por más doloroso que esto resulte. Véanla", escribió el actor.