Alfredo Adame: "No soy el negro de WhatsApp pero a mis 60 funciono bien"

Ciudad de México.- Hace unos días, Alfredo Adame reveló que terminó su relación amorosa con Susan Quintana. El actor dijo que su exnovia tiene problemas psicológicos y padece enfermedades mentales como "bipolaridad y esquizofrenia".

Tras su ruptura, la ex de Adame declaró a una revista de espectáculos que el actor tiene el pene chiquito, a lo que este respondió:

No soy el negro de Internet, pero todavía funciono bien".

Si a mí ella llega y me dice: "Ando buscando al negro de internet", le hubiera dicho: "Yo no. Yo soy muy estándar, muy normalito. Tengo 60 años, todavía funciono bien, pero no soy ningún tigre de la jungla. Si lo que andas buscando es al negro de internet, no soy yo. Si quieres un fogoso que haga el amor cinco veces al día y que te correteé por todos lados, yo no soy", comentó en entrevista con Shanik Berman.

Alfredo reveló que cuando él y Susan iniciaron su noviazgo, quedaron que "en que lo que menos interesaba era el sexo". Además dijo que no" hay algún artículo en la constitución por tenerlo chiquito o por no hacerle el amor cuatro veces al día; yo creo que no es ningún pecado".