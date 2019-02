Alfredo Adame: ''Ya erecta alcanza hasta los 16 centímetros''

Ciudad de México.- Durante una entrevista para De primera mano, el actor señaló que ya está cansado de los comentarios que se hacen a través de redes sociales, donde un gran número de internautas se ha dado a la tarea de burlarse con el tamaño de su miembro.

Después de su separación con Susan Quintana, Alfredo Adame ha estado en el foco de los medios de comunicación debido a que su ex lanzó toda clase de improperios y afirmaciones que denigraron las proporciones de la exestrella de Televisa.

Además, destacó que es increíble que se sigan haciendo ese tipo de afirmaciones aun después de que su exnovia publicó las fotos de su 'pack' en la red donde claramente se puede apreciar que no tiene problemas con sus proporciones.

Hay gente naca, frustrada, amargada en las redes sociales que no tienen vida propia y que a mì me importan un bledo, la gente decente no hace esas estu...'' declaró el actor ya molesto por la situación.