Alfredo Adame a su ex: "No considero un delito tener el pene pequeño"

Ciudad de México.- Alfredo Adame rompió el silencio luego de que en una publicación se diera a conocer que su ex, Susan, contó que uno de los motivos por los que su relación concluyó es porque el actor tiene el pene muy chiquito.



Durante la entrevista que el actor concedió al programa Todo para la mujer, confesó que sí tenía deseos de casarse con ella, incluso reveló algunos audios en los que ella le pide que regresen, pero que justo este martes a las 6 de la mañana la dejó de amar, luego de ver sus declaraciones en dicha revista.



Posteriormente, Alfredo defendió su honor, y asegurando que no es su caso, pero de ser cierto, manifestó que no sabía que en la constitución fuera un delito tener el pene pequeño.



Asimismo, afirmó que Susan es una persona emocionalmente instable.

Te podría decir que incluso (padece) neurosis, podría decir esquizofrenia por muchos detalles, o sea, una persona no puede pasar en 24 horas del amor al odio, a la venganza, a tirarse al piso, al dolor, al sufrimiento (…) yo me estaba volviendo loco”.

Aclarando que él tomo la decisión de terminar esa relación por el temor de que las cosas terminaran mal, el artista contó que él la regresó a Guadalajara para prevenir que las cosas entre ellos terminaran en una tragedia.

Yo decidí que por ningún motivo me iba a quedar solo en mi casa con ella, ante el temor de que pudiera agarrar un cuchillo, clavárselo, golpearse, tirarse de las escaleras, y luego decir que (yo la herí)”.

Hasta el momento, Susan no ha dado respuesta de estas declaraciones de Adame, quien manifestó que tuvo que contar estos detalles por lo que ella contó, pero que su idea es seguirla respetando como su expareja.