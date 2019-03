Alfredo Adame asegura que Carlos Trejo “se rajó” y no peleará con él

Ciudad de México.- Después de acaparar titulares por semanas debido a los acuerdos de una pelea que iban a protagonizar para dar fin a las diferencias que tienen desde hace años, Alfredo Adame aseguró que Carlos Trejo no estará dispuesto a medirse en puños con él porque “se rajó”.

En entrevista para Sale el Sol, el actor explicó que el caza fantasmas había dado un paso atrás a enfrentarse en el ring debido a que no quería donar lo recaudado con la lucha y en su lugar exigía 1 millón de pesos por luchar.

Yo le dije, se tiene que donar todo el dinero, ok, después ellos dijeron ‘órale nosotros también donamos lo que nos toque’, incluso ellos le iban a invertir, ¿me entiendes?... Entonces le hablaron a él y dijo no, que él no donaba el dinero y que él quería un millón de pesos por pelear conmigo. Se le dijo que no, obviamente”, aseguró Adame.

Posteriormente, el famoso aseguró que Carlos Trejo se había echado para atrás como lo ha hecho en otras ocasiones que lo ha retado a pelear.

Sí, se rajó, es lo lógico, tengo 20 años cantándosela. Se la he cantado tres veces y con esta es la cuarta, y no se sube, no le entra, es un hocicón y es un mamarracho, eso es lo que es, un farsante”.

Finalmente, Alfredo Adame no dudó en externar que el estaba dispuesto todavía a pelear contra Trejo, algo que indica solo puede hacer arriba de un ring.

La única forma que tengo de subirlo y de darle es arriba, hacerlo legalmente, porque no lo puedo agarrarlo en la calle y surtirle unas cachetadas al idiota, pero bueno, yo aquí estoy”, dijo.

Por su parte, Carlos Trejo compartió en Twitter el 25 de marzo una captura de pantalla de una publicación del periodista Gustavo Adolfo Infante, en la que se exponía que tanto él como Adame habían sido invitados al programa De Primera Mano, pero que uno se había "rajado".

Fui invitado al programa de Gustavo Adolfo infante, NO estaré en ningún programa hasta que Alfredo Adame firme el contrato pactado en el programa Hoy. Esto no es un circo y no daré más publicidad a este misogen. La próxima entrevista será para dar hora y lugar del encuentro”, aseguró en el tuit.

Posteriormente, el caza fantasmas publicó una imagen con el número telefónico del actor para invitar a sus seguidores a que le envíen mensajes y le digan “que no sea cobarde, que firme el contrato de la pelea”.