Alfredo Adame asegura que Legarreta hizo que corrieran a estos conductores

Ciudad de México.- Nuevamente el nombre de Alfredo Adame está dando de qué hablar, pues asegura que lo que dijo fue en una conversación filtrada y detalló que Andrea Legarreta le hizo la vida imposible mientras estuvo en Hoy, por lo cual no piensa disculparse.

No he hablado con ella y no lo quiero volver a hacer en mi vida. Durante 4 años Andrea me hizo mucho daño, me echaba a andar a los ejecutivos, al productor, hacía todo para que me corrieran del programa. Yo la mandé por un tubo y la enfrenté cuatro o cinco veces y conmigo no pudo”, comentó Adame en una entrevista.