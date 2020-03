Alfredo Adame declara su amor por Niurka; dice que es igual a Irma Serrano

Ciudad de México.- Alfredo Adame es sin duda alguna uno de los conductores más polémicos, pues siempre ha estado envuelto de polémicas y pleitos con diferentes personalidades del espectáculo.

En esta ocasión hizo una fuerte confesión sobre Niurka Marcos. él no ha visto a mujer más hermosa desmaquillada que Niurka: “La he visto varias veces en mi vida y la vi sin una gota de maquillaje y es como Irma Serrano, una belleza impresionante, es una de las mujeres más hermosas que he visto en mi vida”.

En la misma entrevista, Adame atacó a Laura Bozzo pidiendo que se vaya de México porque es una mujer "tóxica, nociva y dañina" tras atacar a Irina Baeva.