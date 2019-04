Alfredo Adame no se avergüenza de la preferencia sexual de su hijo

Ciudad de México.- Con la intención de provocar a su rival, Carlos Trejo declaró ante los medios que a Alfredo Adame le avergüenza su hijo por ser homosexual, no conforme con eso, el cazafantasmas, divulgó en redes sociales, fotografíás en las que se muestra a Sebastían, de 19 años, acompañado por su pareja.

Ante estas revelaciones, Adame decide romper el silencio, y hablar abiertamente sobre las preferencias de su hijo, aclarando que lo declarado anteriormente por el autor de Cañitas, es completamente falso.

El medio de espectáculos TvNotas le realizó una entrevista al actor, este aprovechó el momento para externar el respeto y cariño que siente por Sebastián y toda su familia.

Regresaba de León, Guanajuato, de haber dado funciones de teatro y me esperaban como 10 medios de comunicación. Me preguntaron si sabía de esto y les respondí que no, porque debía respetar la privacidad y los derechos de Sebastián, y consultarlo primero con él”.