Alfredo Adame sostiene que Andrea Legarreta le fue infiel a Erick Rubín

Ciudad de México.- Dentro del mundo del espectáculo, existen personajes que simplemente no pueden estar alejados de la polémica, tal es el caso de Alfredo Adame, quien esta semana se ha vuelto a poner en el ‘ojo del huracán’ por un audio en el que se le escucha decir que Andrea Legarreta le fue infiel a Erik Rubín.

Ni tardo ni perezoso, el conductor confirmó que efectivamente lo que el audio revelaba si lo dijo y que sostenía la veracidad de sus palabras, además, señaló que quien filtró el audio fue Carlos Trejo.

Pues sí, sí dije que Andrea Legarreta era una mier#@ de persona, pero todo se había quedado entre nosotros hasta que Trejo subió el material. En este país yo puedo decir lo que se me pegue la regalada gana y opinar lo que quiera de cualquier persona”.

Al cuestionarle si no teme una demanda por parte de Andrea, el conductor dijo:

¿Y a mí por qué? Que demande a quien difundió el audio, yo no fui. Ojalá también filtren todo lo que ella ha dicho de mí, durante cuatro años y medio me estuvo jode y jode y armaba complots con los ejecutivos de Televisa para que me corrieran del Hoy”.