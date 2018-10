Alfredo Adame tacha de "vulgar, atroz, y corriente" las palabras de su exnovia

Ciudad de México.- Después de las fuertes declaraciones que hizo Susan exnovia del conductor Alfredo Adame dejándolo en ridículo frente a millones de personas, el presentador ejerció su derecho a réplica.

Por medio de una llamada telefónica durante el programa De Primera Mano Adame comentó “Se me hace vulgar, se me hace atroz, se me hace corriente, muy bajo y perverso lo que declaró en la revista, en definitiva, el primer sorprendido soy yo”.

A pesar de que podría considerarse que el pleito continúa, parece ser que Alfredo no caerá en provocaciones púes lo que hizo su exnovia no del todo correcto, a lo que él dijo: “Es injustificado, sin sentido hacia mi persona, pero bueno, pues es una dama y yo la voy a respetar, de mí, Susan no va a recibir más que caballerosidad, educación y respeto”

Quien además aseguró que así se lo hizo saber cuándo dieron por terminada la relación y no se explica porque ella actuó de esa manera.

Susan hizo fuertes declaraciones sobre la intimidad con Alfredo hace unos días que desató esta polémica.