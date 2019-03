Alfredo Adame y Carlos Trejo planean ganar millones con su pelea

Ciudad de México.- Luego de que Alfredo Adame retara a Carlos Trejo a una pelea comercializada cuyos recursos fueran destinados a una organización en que apoya a mujeres abusadas, Trejo mandó un comunicado de prensa donde aceptaba, pero que fuera a un round, sin reglas y que pare cuando el primero salga al hospital, así como condiciones económicas manejadas en lo individual.

Al respecto, Adame aseguró que Trejo lo que quiere es 1 millón de pesos.

Una empresa de espectáculos me llamó y me dijo que ellos querían gestionar la pelea, yo les dije que órale, le llamaron a él y dijo que no, que él quería un millón de pesos. Yo digo que ok, que la única condición que yo pongo es que el dinero recaudado sea por taquilla, derechos, lo que sea, se done a una casa de niñas abusadas sexual y psicológicamente, en Monterrey, él dijo que no donaba nada y que él quería un millón de pesos por la pelea, me lo dijo el de la empresa, le está zacateando. Estoy de acuerdo en la negociación que quiera para que no se ponga sus moños".

Adame también aseguró estar harto de que Carlos Trejo, autor del libro Cañitas quiera "hacerse promoción a sus costillas".

Ya me harté de matarle el hambre durante tantos años, su comunicado me vale, que acepte y que firme el contrato con la empresa esta, que done el dinero a la causa y si no quiere donar él su dinero que no lo done, yo dono el mío y órale nos subimos al ring, pero que ya le firme y le doy cinco meses para que se le quite lo marrano y lo panzón, para que por lo menos entrene un poquito porque si no lo voy a agarrar de saco de papas".

Hasta ahora, la comunicación entre ellos se ha dado a raíz de terceros.

Respecto a Susana Quintana, quien fuera ex pareja de Adame, externó que ya han de ser novios ella y Trejo, "dijo que iba a ayudar a Susana Quintana y me tiró y me empezó a fastidiar, hasta que le dije vamos a solucionarlo, dile que órale, tres rounds de tres minutos con el esquema de mix martial arts y solucionamos el problema".