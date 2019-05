Algunos de los atuendos más polémicos en la historia de la Gala del MET

Nueva York, EU.- La edición que conmemora el 71 aniversario de la Gala del MET, evento organizado por Anna Wintour desde 1992, inició con una pasarela de celebridades que portan atuendos inspirados en el tema de la exhibición de moda que este verano albergará el Museo Metropolitano de Arte: ‘Camp: Notes on Fashion’.

A partir del concepto descrito por la escritora estadounidense Susan Sontag en su ensayo ‘Notes on ‘Camp’’, se prevé que la extravagancia y exageración domine la alfombra roja de este año, lo cual generará toda una conversación sobre los riesgos que tomaron los famosos para estar a la altura del evento del año.

En poco más de siete décadas, son muchos los atuendos que el mundo de la moda ha podido apreciar, emblematizar y, por supuesto, juzgar a través de la Gala del MET, por lo que a continuación se presentan algunas de las decisiones de moda más polémicas en la historia del evento anual.

Lupita Nyong’o, Gala del MET 2014

La actriz llamó la atención cuando en 2014 asistió a la Gala del MET en un vestido de Prada café, sobre el cual lució una malla de la que colgaban plumas verdes y que tenía pedrería incrustada.

Para algunos significó todo un riesgo de moda en la edición que llevó por título ‘Charles James: Beyond Fashion’, y para consideración de otros fue uno de los peores ‘outfit’.

Más allá de las opiniones divididas, sin duda alguna la ganadora del Oscar supo cómo atraer los reflectores y vivir un gran momento.

Lupita Nyong’o en la Gala del MET 2014/Instagram

Sarah Jessica Parker, Gala del MET 2015

Ya sea por el legado inquebrantable de ‘Carrie Bradshaw’ (Sex and the City) o por la propia inclinación a la moda de la actriz, Sarah Jessica Parker siempre genera expectativa en cuanto a sus ‘looks’.

Sin embargo, algunos coincidieron en que su atuendo para la Gala del MET de 2015, cuando el tema fue ‘China: Through The Looking Glass’, no fue el más acertado. Según recogen diversos portales, el ‘oufit’ recibió críticas, sobre todo por el tocado.

Sarah Jessica Parker en la Gala del MET 2015/Internet

Solange Knowles, Gala del MET 2015

La hermana de Beyoncé también causó revuelo en el evento de 2015 al lucir un vestido de Giles Deacon que fue por demás comentado y dividió opiniones por peculiar diseño.

Solange Knowles en la Gala del MET 2015/Internet

Madonna, Gala del MET 2016

Aunque el historial de moda de Madonna es más que conocido, la cantante logró encender la controversia en el 2016 con un revelador ‘look’ de transparencias que no convenció a todos.

Madonna de la Gala del MET 2016/Internet

Katy Perry, Gala del MET 2017

La cantante estuvo en algunas de las listas de las peores vestidas de la Gala del MET en 2017 tras lucir un atuendo rojo que cubría todo su cuerpo y que incluía un velo.

Katy Perry en la Gala del MET 2017/Internet

Selena Gomez, Gala del MET 2018

El año pasado, la intérprete recibió más críticas por cada componentes del ‘look’ que por su decisión de moda, ya que los contrastes que creaba su peinado, el vestido y su maquillaje como un todo no encantaron a todos.

Selena Gomez en la Gala del MET 2018/Internet