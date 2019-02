Alicia Machado dice haber hecho “el oso del año” al sufrir caída en programa

Monterrey.- En lo que la modelo describe como la primera vez que tiene un incidente de este tipo en un escenario, Alicia Machado sufrió una fuerte caída al arribar al foro del programa El Amor es Show, de Multimedios.

La exMiss Universo acudió al espacio televisivo el miércoles y formó parte de la emisión especial por el Día del Amor y la Amistad, momento en el que pudo ofrecer detalles de la puesta en escena Divinas en la que participa.

Al llegar al set de El Amor es Show Alicia Machado bajó unas escaleras apoyada por una persona, sin embargo, al bajar otro escalón dispuesto en el piso del foro la actriz tropezó y cayó al suelo.

Los conductores se apresuraron a ayudar a la artista a levantarse, quien se mostró muy impactada por lo que acababa de pasarle y manifestó haberse lastimado la rodilla.

En medio del shock que toda caída puede producir, Machado encontró fuerzas para exclamar que había cometido “el oso del año”, lo cual causó la risa de los presentadores y el público.

Finalmente, Alicia se sentó en una silla para recuperarse del incidente y dar cuenta de que se encontraba bien pese a todo.

Nunca me había pasado, es la primera vez que me caigo en un escenario. Aparte el programa era en vivo y no había forma de cortarlo. Me enredé con una alfombrita que tenían ahí peluda y pues eso fue lo que paso”, reporta Multimedios que comentó la actriz después de lo ocurrido.