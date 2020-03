Alicia Machado entra en pánico; detectan coronavirus en escuela de su hija

Miami, EU.- La actriz y modelo Alicia Machado se mostró severamente angustiada mediante un video de Instagram después de enterarse que en la escuela de su hija Dinora se detectó coronavirus.

Estoy tan angustiada, de verdad que no sé , estoy muy preocupada. Mañana no la voy a mandar al colegio porque pues, o sea, me da miedo”, dijo la famosa