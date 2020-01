Alicia Machado se lanza contra cirugías de Alexa Dellanos: "Se ha desfigurado"

Miami, EU.- Sin ningún miramiento, la exMiss Universo Alicia Machado se lanzó contra la apariencia de Alexa Dellanos, hija de la popular conductora y periodista Myrka Dellanos.

Pobre muchacha, en lo que pise los 40´s no me quiero imaginar en el fenómeno en el que se convertirá. Ojalá que lo que trae implantado no resulte con consecuencias, como todo lo que poco se ha ido descubriendo. La manera en la que la belleza se ha ido desfigurando me da miedo. ¡Que Dios la bendiga!”, dijo Machado.