Alicia Villarreal abre su corazón y habla sobre la muerte de su hermano Edgar

Ciudad de México.- La cantante Alicia Villarreal decidió hablar sobre el asesinato de su medio hermano Edgar, ocurrido el pasado 17 de julio en Monterrey, Nuevo León.

Fue una triste sorpresa para la familia. Mi papá realmente está muy triste. Nosotros los apoyamos siempre en todo, estamos, como digo en el escenario, en las buenas y en las malas", declaró Alicia.

Ante los rumores que señalan que la muerte del joven de 20 años de edad fue causada con un arma blanca y una serie de golpes, la cantante prefirió no hablar de ello.

Se dijeron muchas cosas que por respeto no voy a decir. Creo que lo único bonito que podemos hacer y aportar es rezar y pedir por la familia".

Alicia reveló que no era cercana a Edgar, sin embargo, asegura que conoce a todos sus hermanos; "no convivo con ellos pero yo sé que existen y si me los encuentro en la calle los voy a saludar. Pero tenemos diferentes familias".