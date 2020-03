"Allá no pasa nada": Derbez se burla de México por no actuar ante coronavirus

Los Ángeles, Estados Unidos.- Eugenio Derbez utilizó sus redes sociales para mandar un duro mensaje a las autoridades de México debido a que no han tomado medidas ante la crisis de coronavirus que se vive a nivel mundial.

A través de sus historias de Instagram, el aclamado actor hizo una sarcástica broma y señaló que le gustaría regresar a su país natal, pues acá "no pasa nada".

Ya me quiero ir a México, porque en México todo está bien, en México no pasa nada, toda la gente, de Italia, de China, toda la gente se quiere ir a México porque está tranquila la cosa, allá no está pasando nada", comentó Eugenio.