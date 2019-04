Alma Cero habla sobre su separación con Eduardo Carabajal

Ciudad de México.- La actriz y bailarina, Alma Cero habló acerca de su relación con Eduardo Carbajal y confesó que a finales de marzo, aunque no era nada oficial, ambos intentaban algo más. El argentino solo se limitó a expresar su emoción al reencontrarse con Alma.

Estamos viendo qué onda, no me mosqueen las cosas, no hay nada oficial. Lo conozco desde hace mucho tiempo y nos reencontramos después de dieciocho años, pero no hay nada oficial’’, comentó Cero.

Sin embargo, podría ser que el romance no haya ido más allá, puesto que durante una entrevista Alma confirmó nunca haber sido novia del argentino. También manifestó que por el momento prefiere estar sola para evitar patrones tóxicos repetitivos en sus relaciones.

Yo nunca dejé de estar soltera. Dije ‘estamos reconociéndonos’. Estoy en un momento bien padre, sola, conmigo. Y siendo muy congruente con el hecho de sanar como debe ser y darme tiempo’’, agregó la comediante mexicana.

Algunos pensaban que Alma se habría decidido distanciar de Eduardo por la demanda en contra de este por delitos de violencia física y abuso sexual que interpuso la actriz Elisa Vicedo.

No obstante, Cero aclaró que eso no tiene nada que ver. Y añadió que aunque no conoce a Vicedo, en su opinión Eduardo es un hombre íntegro y no quiso involucrarse en el tema.

Alma expuso que prefiere enfocarse en su presente y seguir creciendo de manera personal, tratando de dejar de lado esas cuestiones pero sin minimizar a nadie.