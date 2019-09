Alma Cero presume a su "apuesto" novio con quien ya piensa en casarse

Ciudad de México.- La actriz Alma Cero está viviendo una nueva etapa en su vida de felicidad absoluta al lado de su actual pareja, un hombre del que no se sabe mucho, pero que los seguidores de la famosa han aceptado por su apariencia apuesta y bonachona.

Durante una entrevista para Venga la Alegría la conductora reveló que sí se ve llegando al altar y casarse con su novio de ojos color miel y deorigen turco.

Esta persona fue a tocar la puerta de mi casa y así lo conocí y la verdad es una persona hermosa, no he dicho su nombre, subí su foto porque me dijo 'me encantaría que subieras una foto conmigo', él se siente muy orgulloso de la mujer que soy", dijo Alma.