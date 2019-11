Alumno de 'La Academia' abandona el show para despedirse de su abuelo

Ciudad de México.- Este martes, Héctor Martínez le comunicó a Gibran Gutiérrez sobre el estado de salud de su abuelo, quien, de acuerdo a la información, sufrió complicaciones y se encuentra muy grave.

Además, el participante de La Academia recibió una llamada de su padre Fernando durante una clase y, frente a esta noticia, el joven rompió en llanto.

Hola hijo, lo que pasa es que tu ‘Tito' ya está muy mal, ya no habla y no puede ver”, mencionó el papá.

Gibran aprovechó la llamada para dejarle un mensaje a su abuelo, mientras el director y sus compañeros lo consolaban.

'Tito' te amo mucho y quiero decirte que estoy muy agradecido por todo lo que me has enseñado y lo todo lo que me has dicho me lo llevo en el corazón”, manifestó el alumno.