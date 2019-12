Amazon anuncia casting de "gente fea" para interpretar a los orcos en 'TLOTR'

Estados Unidos.- Una de las series más esperadas por los fanáticos de las historias medievales con algunos aspectos de fantasía oscura, es el programa de The Lord of The Rings que está siendo realizado por Amazon, ante el inminente estreno de Netflix de The Witcher, este 20 de diciembre, la compañía ha hecho un anuncio donde hará castings para el papel de los orcos.

Sin embargo, el aspecto de las personas que ellos buscan, es un tanto, despectivo por así decirlo, pues el anuncio dicta que necesitan personas con "cara un poco fea", muy velludas, que midan menos de metro y medio, con muchas arrugas o verrugas.

Esto para darle un aspecto más parecido a los orcos de las historias que se relataron en las películas y spin-offs. Se desconoce si hay personas que hayan entrado en este casting.