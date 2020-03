Amenaza con volver: Pitbull regresará a la música con canción sobre el Covid-19

Miami, Florida.- Después de un tiempo fuera del ámbito musical, Pitbull regresará una vez más con la canción, I Believe That We Will Win, tema que será enfocado a la actual crisis por la pandemia del coronavirus (Covid-19).

El hit se estrenará el 10 de abril, junto con un videoclip, esto logró ser posible por la asociación del artista con Saban Music Group.

En su cuenta de Instagram, el cantante reveló un pequeño teaser de lo que será, a su parecer, un himno mundial.

Ahora es cuando tenemos que mantenernos unidos y luchar duro ... aquí es un himno mundial", escribió en la publicación.

Este derecho aquí es para motivar al mundo. Mantente saludable, a salvo y bendecido".

Cabe mencionar que, el 100 por ciento de las regalías obtenidas serán divididas para entregarse a Feeding America y la Fundación Tony Robbins.