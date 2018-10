¿Amigas y rivales? Angelique Boyer se topa a Yanet García en 'Hoy'

Ciudad de México.- Hace unas semanas, se rumoró que Sebastián Rulli coqueteó con Yanet García a través de las redes sociales, donde le dio 'Like' a algunas de las candentes fotografías de la joven; ahora su novia Angelique Boyer se encontró con la conductora.



Y es que la actriz, de 30 años de edad, acudió como invitada al programa Hoy, donde convivió sin problemas con la regiomontana, dejando claro que no existe ninguna rivalidad y que mucho menos siente celos por las acciones del galán de telenovelas de Televisa.

Qué gusto Yanet, me la pasé muy a gusto, espero venir más seguido, verte más seguido y a ver qué día te vas con nosotros a Valle de Bravo, ya quedaste para que te pasees con nosotros", dijo Boyer.

La buena relación de la francesa y 'La chica del clima' quedó plasmada en un video que compartió Yanet García en su cuenta oficial de Instagram, donde ambas aparecen muy sonrientes y destacan lo bien que la pasaron en la emisión matutina de Televisa.



Hace un par de días, Rulli confesó durante una entrevista que la relación con Boyer está mejor que nunca y que no está interesado en nadie más.

Dar un like a una amiga o a alguien a quien admiras o alguien a quien no conoces y te cae bien no es nada malo".