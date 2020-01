"Amo a mi esposa": Justin Bieber dedica romántico mensaje a Hailey Bieber

Estados Unidos.- Justin Bieber compartió un momento muy romántico con sus seguidores, pues a través de su cuenta de Instagram, el cantante decidió enviarle un amoroso mensaje a su esposa Hailey Bieber.

Junto a una imagen que dice: "Amo a mi esposa", el intérprete de Sorry, explicó el motivo que lo orilló a realizar esta dedicatoria en la red social.

No tengo nada que demostrar al decir que amo a mi esposa. ¡Solo creo que hay poder en poner a tu esposa en un pedestal! Me gusta hacer que mi esposa se sienta especial y valorada, he hecho muchas cosas geniales, pero no creo que nada se parezca tanto a eso", detalló.