¡Amor en el aire! Este sería el nuevo e inesperado novio de Ariana Grande

Los Ángeles, EU.- Según rumores, Ariana Grande está saliendo con el miembro de la banda de Social House, Mikey Foster, 10 meses después de separarse de su prometido Pete Davidson. ¿Pero quién es exactamente este hombre misterioso? Foster se encuentra actualmente de gira con su grupo y con Grande con quienes lazó una nueva canción, titulada sutilmente Boyfriend.

En el video musical de la canción, Foster y Grande son amantes, besándose para que todo el mundo lo vea. En diciembre, Grande se burló de la posibilidad de una colaboración con el dúo musical.

No quiero hacer lo que la gente me dice que haga, no quiero cumplir con la agenda de la estrella del pop. Quiero hacerlo en mis propios términos a partir de ahora” , dijo .

Si quiero hacer una gira por dos álbumes a la vez, voy a hacer una gira por dos álbumes a la vez. Si quiero lanzar un tercer álbum mientras estoy de gira en 2019, ¡también lo haré! Por favor. Social House es mi acto de apertura", agregó Ariana.

Foster ha trabajado anteriormente con la artista, ayudándola con sus sencillos Thank U, Next y 7 Rings. Según The Blast , Grande y Foster se han estado viendo por un tiempo, pero están tomando las cosas con calma. Sin embargo, no están siendo totalmente privados, y recientemente fueron fotografiados caminando tomados del brazo.

Mikey también le deseó un feliz cumpleaños muy sentimental a la también actriz en junio escribiendo:

Eres una de las personas más increíbles que el universo tiene para ofrecer. Espero que este año no te ofrezca nada más que la alegría que mereces. Te amo. feliz cumpleaños."

A lo que Ariana contestó con un "te amo muchísimo".