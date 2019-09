¿Amor o interés? Ex de Kimberly Flores 'ventila' todo y manda mensaje a Edwin

Ciudad de México.- La polémica entre la modelo Kimberly Flores y el vocalista de la Trakalosa de Monterrey Edwin Luna parece no tener fin, ahora una expareja de la guatemalteca dio declaraciones ante los medios.

El cantante guatemalteco Hancer Pérez habló sin 'pelos en la lengua' del romance que tuvo con Kimberly cuando ella era parte de su equipo de bailarinas. Incluso, apareció en el video Atrevida del músico.

En exclusiva para el programa Suelta la Sopa, el cantante fue cuestionado sobre cómo inició su amorío:

Poco a poco se fueron dando las cosas. Cuando yo la conocí ella se dedicaba al modelaje y al baile y en ese inter sí tuvimos una relación, no por mucho (...)".

Al ser preguntado sobre si en verdad era bailarina exótica o stripper, el cantante declaró que mientras estuvo con ella nunca fue testigo de que lo fuera, como lo asegura Becky Colombani, madre de la guatemalteca.



Sin embargo, dejó entrever que si lo hubiera sido, no hubiera tenido nada de malo, pues cada quién vive su vida como quiere:

De mi parte te puedo decir que no, nunca pude haber visto algo que me generara como esa confusión de la forma en que ella manejaba su vida, más sin embargo cada persona es libre de hacer lo que quiera no, para sobrevivir, para seguir adelante".