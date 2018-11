Amy Schumer es hospitalizada tras sufrir malestares por su embarazo

Estados Unidos.- Con gran pesar ante la inevitable necesidad de cancelar sus shows programados para ofrecerse en Texas, la actriz Amy Schumer informó a sus fans que se encontraba en el hospital y que no podría subirse al escenario en los próximos días.

La también comediante, quien se encuentra en su segundo trimestre de embarazo, publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que luce en una cama de hospital, debido que padece hiperemesis gravídica, una condición que se presenta en el embarazo cuando las mujeres tienen náuseas y vómitos tan severos que pueden también sufrir de una deshidratación y otros problemas.

Amy calmó a sus fans al decir que tanto ella como su bebé se encuentran bien, pero que pese a ello no podrá cumplir con sus presentaciones en Texas.

Texas, lo siento profundamente. Realmente he estado trabajando en espera de poder hacer estos shows. Tengo que reprogramarlos. Estoy en el hospital. Estoy bien. El bebé está bien pero todos aquellos que dicen que el segundo trimestre es mejor no están contando la historia completa. He estado más enferma este trimestre", inició Amy Schumer su mensaje.