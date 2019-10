Ana Bárbara aclara el altercado con una mujer de seguridad en el AICM

Ciudad de México.- La cantante mexicana, Ana Bárbara, habló acerca del incidente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con una mujer de seguridad durante una revisión de rutina.

De acuerdo a los reporteros, el personal del lugar les comentó que, al momento de hacerle una revisión a la cantante, ella le pidió que primero se lavara las manos e incluso le gritó que no la tocara y, si iba a hacerlo, que se pusiera desinfectante y unos guantes.

Acto seguido, la intérprete de Qué poca respondió: "no, no sé de quién sería eso… no lo recuerdo qué habrá pasado".

Pero al paso de los minutos y que una reportera le asegurara que el nombre que les dieron era Ana Bárbara, la artista confesó: "no creo, y si fue así fue porque quizás hubo una petición de una manera que yo no lo sintiera pues educada… yo a veces reacciono como me tratan, pero no lo recuerdo".

Sin dar más detalles sobre el incidente, Ana Bárbara aseguró que por ahora se encuentra bien y aprovechó para promocionar su concierto en la Ciudad de México el próximo primero de diciembre en el Teatro Metropolitan.