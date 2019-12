Ana Bárbara presume su marcado abdomen en pequeña pijama navideña

Ciudad de México.- Una vez más Ana Bárbara volvió a elevar la temperatura de sus seguidores de redes sociales al aparecer luciendo su envidiable figura con una sensual prenda que dejó muy poco a la imaginación.

La querida intérprete compartió en su cuenta de Instagram una historia en la que deja ver su marcado abdomen con una sensual pijama a rayas de color rojo con detalles verdes.

La estrella aparece frente a un espejo y se escucha de fondo el exitoso tema navideño All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey.

Asimismo, Ana Bárbara compartió otras historias en las que muestra su escultural silueta con ajustados leggings y otras prendas deportivas mientras se divertía jugando basquetball junto a sus hijos.