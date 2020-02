Ana Bárbara revela un secreto que le confió Vicente Fernández

Ciudad de México.- La cantante mexicana, Ana Bárbara, compartió un secreto que le confesó Vicente Fernández durante su visita al Rancho Los 3 Potrillos, hace aproximadamente cuatro meses.

En una entrevista con Suelta la Sopa, la intérprete de Solos reveló la razón por la que el charro mexicano no ha grabado una serie biográfica.

Estuve en el rancho de don Vicente Fernández y platicamos sobre las bioseries. Le pregunté si grabaría una y me dijo 'mija, no la haría porque no puedo echar mentiras, entonces prefiero que se quede en mi corazón'", relató la potosina.