Ana Bárbara se disculpa por error en el Himno Nacional: "Me ganó la emoción"

Ciudad de México.- Ana Bárbara, a través de sus redes sociales, envió una disculpa pública por su error durante la interpretación del Himno Nacional en el juego de futbol americano entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, celebrado en el Estadio Azteca el pasado lunes. En un breve mensaje la intérprete comentó:

Ana Bárbara durante su actuación dijo "sienes de olivo" cuando lo correcto es "sienes de oliva”, y así lo reconoció.

Pues hubo un momento en que la emoción me ganó y cometí el error de cambiar una A por una O, quiero pedir una disculpa de corazón y decirles que eso no me quita el gran momento mágico que viví, me sentí honrada como madre, como hija, como mexicana y pues gracias y nuevamente disculpen el error”