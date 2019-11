Ana Brenda Contreras defiende a Julián Gil tras ataques de Marjorie de Sousa

Ciudad de México.- Julián Gil y Marjorie de Sousa han protagonizado una gran polémica después de su divorcio y han luchado por la custodia y prensión alimenticia de su hijo.

Por ello, Ana Brenda Contreras, amiga y compañero de trabajo del argentino, defendió al actor y se expresó de manera positiva de su persona en un encuentro con los medios.

Asimismo, la actriz desmintió las especulaciones en torno a sus supuestas operaciones, pues se señaló que se había sometido a una cirugía estética para remover grasa de sus mejillas.

No, lo diría. La verdad es que no, es pose o sea tú lo sumes y ya. Me da risa porque siempre me preguntan eso y te lo juro que lo que puse ahí es verdad”.